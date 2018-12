Leipzig

In Leipzig ergaunert sich ein falscher Polizist Geld von Senioren, nun bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Hilfe. Laut Polizei gibt sich der Täter als Beamter aus und gelangt so zunächst in die Wohnungen der älteren Herrschaften. Bereits drei Mal war er auf diesem Weg erfolgreich und gelangte an die EC-Karten und geheimen PIN-Codes der Opfer. Der Leipziger Kriminalpolizei zufolge entstand so bereits ein Schaden von 4000 Euro.

Der erste Fall ereignete sich schon am 29. September 2017 in Leipzig-Möckern. In der Clausewitzstraße sprach der Täter als falscher Polizist getarnt einen heute 89-jährigen Mann an seiner Wohnungstür an und gab vor ihn zu Sicherheitsangelegenheiten befragen zu wollen. In einwandfreiem Deutsch mit sächsischem Dialekt bat er um Zutritt der Wohnung. Nachdem er sich zunächst das Bargeld des Senioren hat zeigen lassen, erschlich er sich unter einem Vorwand dessen PIN-Nummer. Gleichzeitig stahl der Fremde die EC-Karte und hob im Anschluss einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei Leipzig

Ein Jahr später soll sich ein ähnlicher Fall in Leipzig-Kleinzschocher ereignet haben. Am 26. Juni 2018 war der Täter erneut als falscher Polizist getarnt in die Wohnung eines älteren Ehepaars gelangt. In der Windorfer Straße warnte er den 93-jährigen Bewohner vor vermeintlichem Falschgeld und Drogenhandel in der Nachbarschaft. Der Täter bat im Anschluss das Ehepaar eindringlich darum, sich deren EC-Karte ansehen zu dürfen; woraufhin der 93-Jährige dem Fremden diese übergab. Erst am folgenden Tag bemerkten die Opfer, dass die Karte nicht mehr da war. Auch ihnen wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag im Anschluss an den vorgegebenen Beamtenbesuch vom Konto abgehoben.

Eine weitere Tarnung des Betrügers: Bankangestellter

Zuletzt erinnert ein Fall vom 7. August 2018 in Leipzig-Plagwitz an den Serientäter. Diesmal gab er sich gegenüber einer 87-jährigen Bewohnerin der Limburgerstraße als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Er habe die Bargeldbestände der Frau prüfen wollen und bat im Anschluss darum ihre EC-Karte sehen zu wollen. Als er sagte, es gebe Fehlbuchungen auf ihrem Konto, die zurückgebucht werden müssten, nannte auch sie ihm ihre PIN-Nummer. Sobald der Mann verschwunden war, stellte die 87-Jährige fest, dass ihr Bargeld gestohlen wurde. Erneut war auch die EC-Karte weg und ein vierstelliger Betrag vom Konto des Opfers abgehoben worden.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter. Er soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre und eher kräftig gebaut sein. Er hat eine Stirnglatze und graues, beinahe weißes kurz geschnittenes Resthaar. Außerdem spreche er Deutsch ohne Akzent mit sächsischem Dialekt. Die Kriminalpolizei geht zudem davon aus, dass der Betrüger höchstwahrscheinlich noch in anderen Fällen aktiv gewesen ist.

In Zusammenarbeit mit einem richterlichen Beschluss wird nun mit diesen Bildern nach dem unbekannten Täter gesucht. Zeugen oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder melden sich telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66.

Von LCL