Leipzig

Bei einer dramatischen Rettungsaktion ist am späten Donnerstagnachmittag ein Pferd von Einsatzkräften der Feuerwehr Leipzig aus einer misslichen Lage befreit worden. Wie die Leitstelle mitteilte, war das Tier in der Nähe von Gut Schloss Gundorf in Böhlitz-Ehrenberg in einen Graben gerutscht und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Die alarmierten Rettungskräfte rückten mit drei Fahrzeugen zum Unglücksort aus und konnten das Pferd befreien. Es wurde lebend in die Obhut eines Tierarztes und des Besitzers übergeben. Zum genauen Gesundheitszustand konnte keine Angabe gemacht werden.

Von fbu