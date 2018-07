Leipzig

Die Leipziger Feuerwehr ist in der Nacht zu einem Brand in der Nähe des Lindenauer Hafens gerufen worden. In der Pansastraße hatte kurz vor Mitternacht eine leerstehende Holzbaracke Feuer gefangen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Einsatzkräfte löschten die Flammen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, sollen Experten der Polizei am Donnerstag ermitteln.

Von jhz