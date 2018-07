Leipzig

Angaben der Polizei beobachtete ein 47-jähriger Anwohner in der Karl-Rothe-Straße, wie ein 32-jähriger Mann mit einem Fahrrad auf den Innenhof fuhr und sich umschaute. Als der Hausbewohner den Unbekannten ansprach, floh dieser zu Fuß.

Der 47-Jährige folgte dem Verdächtigen und informierte die Polizei. Die Beamten fanden den 32-jährigen in einem Innenhof in der Trufanowstraße, wo er von einem weiteren Zeugen festgehalten wurde. Der mutmaßliche Fahrraddieb hatte ein Schloss mit einem Bolzenschneider durchgetrennt. Die Polizei nahm den Verdächtigen in Gewahrsam und beschlagnahmte das Fahrrad, das der 32-Jährige in der Karl-Rothe Straße zurück gelassen hatte, zur weiteren Untersuchung.

thiko