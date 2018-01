Leipziger Hundebesitzer gehen aufeinander los – 28-Jährige sprüht mit Reizgas

Leipzig. In Sellerhausen-Stünz sind am Dienstagmittag um kurz nach 12 Uhr mehrere Hunde und deren Besitzer aufeinander losgegangen. Laut Polizei attackierten die beiden nicht angeleinten Vierbeiner einer 57-Jährigen in der Reinhardtstraße zwei Hunde einer 28-Jährigen. Beide Frauen erzählten später allerdings unterschiedliche Versionen des Vorfalls. Anscheinend ließen sich ein weißer und ein schwarzer Hund nicht voneinander trennen. Die 28-Jährige trat schließlich nach dem Hund der 57 Jahre alten Frau, um den ihren zu schützen. Genauso ging es andersherum. Schließlich zückte die 28 Jahre alte Frau eine Dose mit Reizgas und wollte damit die beiden immer noch ineinander verbissenen Vierbeiner voneinander trennen.

Doch gerade als sie sprühte, soll sich wiederum die 57-Jährige vor ihren Hund geworfen und das Reizgas abbekommen haben. Dadurch erlitt sie starke Rötungen und Schwellungen an den Augen.

Kurz darauf traf die herbei gerufene Polizei ein. Zwischenzeitlich war außerdem der Mann der 28-Jährigen mit dazu gekommen. Beide Frauen erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Nun muss die Polizei den richtigen Verlauf aus zwei unterschiedlichen Versionen des Vorfalls ermitteln.

luc