Leipzig. Schon wieder wurden zwei Radlerinnen unbemerkt von Unbekannten bestohlen. Der erste Fall hat sich Donnerstagmittag zwischen dem Innenstadtbereich und der Karl-Liebknecht-Straße ereignet. Wie die Polizei angab, fuhr eine 25-Jährige über den Rossplatz und die Peterstraße in die Karl-Liebknecht-Straße. Als sie dort anhielt, um in eine Drogerie zu gehen, stellte sie fest, dass ihr Stoffbeutel aus dem Fahrradkorb gestohlen wurde. In dem Beutel befanden sich persönliche Gegenstände, ein Handy, eine EC-Karte, ein neuer Reisepass sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Der Stehlschaden liegt bei rund 400 Euro.

Gegen 19.15 Uhr wurde eine 53-Jähriger in der Jahnallee zum Opfer. Sie schob ihr Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Funkenburgstraße und der Tschaikowskistraße. Als sie aufsteigen wollte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche, die sie in einem Korb verstaut hatte, gestohlen wurde. Sie hatte noch einen Plastikbeutel über die Tasche gelegt, der jedoch zurückgelassen wurde. In der Handtasche befand sich die Geldbörse der 53-Jährigen mit verschiedenen EC-Karten und einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag sowie persönliche Gegenstände.

Die Diebe haben in beiden Fällen dermaßen schnell und geräuschlos gehandelt, dass die beiden Opfer nichts von den Taten mitbekommen haben und die Täter so unerkannt fliehen konnten.

