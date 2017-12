Leipziger Kita-Leiterin von Einbrecher brutal verprügelt

Leipzig. Am späten Nachmittag des Zweiten Weihnachtsfeiertages wurde eine Leipziger Kindereinrichtung bestohlen und die Besitzerin angegriffen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hat sich der Dieb kurz nach 17 Uhr während einer Familienveranstaltung Zutritt zum Gebäude in Stötteritz verschafft und ist in den ersten Stock gegangen. Die Besitzerin der Einrichtung stellte den Mann, als er mit zwei Taschen aus ihrem Büro kam. Sie beschrieb ihn später als schlank und 1,70 Meter groß. Sein Alter schätzte sie um die 30 Jahre.

Als der Dieb ins Erdgeschoss flüchtete, verfolgte die 50-Jährige ihn und konnte eine der Handtaschen greifen. Der Unbekannte reagierte darauf gewalttätig: Er schlug die Bestohlene zunächst und trat gegen ihren Oberkörper, als sie am Boden lag. In dem Moment kamen zwei Männer hinzu, die gerade im Fitnessstudio trainierten, das sich ebenfalls im Gebäude befindet.

Der Täter ließ daraufhin die Taschen los und rannte zu seinem Fahrrad. Da ihn mehrere Zeugen an der Flucht hindern wollten, musste er sein Rad jedoch zurücklassen und floh stattdessen zu Fuß. In der Zeit leistete ein weiterer Gast der Freizeiteinrichtung erste Hilfe und verständige die Rettungskräfte.

