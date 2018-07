Leipzig

Am Mittwochnachmittag ist eine Leipziger Kindertagesstätte im Leipziger Nordosten evakuiert worden. Zehn Personen hatten laut Feuerwehr plötzlich über Atembeschwerden geklagt – darunter fünf Kinder. Die Verantwortlichen räumten daraufhin in Eigeninitiative das Gebäude in der Bästleinstraße und setzten um 15.31 Uhr einen Notruf ab.

Unklare Reizung der Atemwege

Vor Ort wurden sechs Betroffene von den angerückten Einsatzkräften behandelt. Sie stellten unklare Reizungen der Atemwege fest. Die Kinder konnten im Anschluss an ihre Eltern übergeben werden. Wie es zu den Reizungen kam, ist noch unklar. Das Gesundheitsamt soll den Fall untersuchen.

Die Feuerwehr war mit zehn, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen vor Ort.

Von anzi