Leipzig

Eigentlich wollten die Leipziger Polizisten nur einige Verkehrsdelikte verfolgen. Doch als ihnen ein Wagen davonfuhr, machten die Beamten einen überraschenden Fund: Bei der Durchsuchung eines Kleintransporter haben Verkehrspolizisten am ersten Weihnachtsfeiertag in Baalsdorf mehrere Kisten mit illegalen Feuerwerkskörpern sichergestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Gegen 10.30 Uhr versuchte sich demnach ein Kleintransporter einer Kontrolle am Kreisverkehr Engelsdorfer und Baalsdorfer Straße zu entziehen. Die Polizisten stoppte den Wagen schließlich auf der Baalsdorfer Straße.

Nach einem Blick durch die Scheiben forderten die Beamten den 46-jährigen Fahrer auf, die Ladung zu zeigen. Diese bestand aus Kisten mit Feuerwerksraketen und Böllern. Da der 46-Jährige keinen Erlaubnisschein vorweisen konnte, wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung konnte keine weitere Pyrotechnik gefunden werden, in seinem Grünauer Geschäft lagerte allerdings noch eine weitere Kiste.

Der Mann gab an, die Feuerwerkskörper zum privaten Gebrauch von einem Bekannten erworben zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen.

thiko