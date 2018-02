Leipziger Kurierfahrer stiehlt zahlreiche Paket- und Postsendungen

Leipzig. Bei einer Hausdurchsuchung hat die Leipziger Polizei am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zahlreiche Brief- und Paketsendungen bei einem Kurierfahrer in Schönau entdeckt. In der Wohnung des 34-Jährigen fanden die Beamten nach eigenen Angaben „verschiedene geschlossene, geöffnete sowie zerrissene Postsendungen“. Der Mann ist Kurierfahrer bei einer Firma und wird verdächtigt, die Pakete und Briefe in einem noch unbekannten Zeitraum entwendet zu haben. Wo in Leipzig der 34-Jährige die Sendungen eigentlich ausfahren sollte, teilte die Polizei nicht mit.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

luc