Leipzig. Die Leipziger Polizei hat am Sonntagmorgen am Augustusplatz eine Straßenbahn der Linie 11 abgefangen. Die Beamten waren auf der Suche nach einem Mann, der in einem Streit handgreiflich geworden war, erklärte das Lagezentrum am auf Anfrage.

Ihren Anfang nahm die Geschichte gegen 7 Uhr am Agra-Gelände. Dort war ein 46 Jahre alter Mann mit einem 33-Jährigen in Streit geraten. Dieser eskalierte, endete schließlich mit Tritten des Jüngeren vor die Brust des Älteren. Der traktierte Mann flüchtete am Straßenbahnhof Dölitz in die Bahn der Linie 11, wurde dabei aber von dem Angreifer verfolgt.

An der Haltestelle Münzgasse verließ der 46-Jährige schließlich die Tram und meldete den Vorfall auf dem benachbarten Polizeirevier. Da sich der Tatverdächtige noch in der Bahn gefunden haben soll, reagierten die Beamten sofort. Sie fingen die Bahn gegen 7.30 Uhr am Augustusplatz ab und holten den mutmaßlichen Täter heraus. Die Personalien wurden aufgenommen, Ermittlungen laufen.

Von lyn