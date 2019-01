Leipzig

69 verletzte Polizisten und fast eine halbe Million Euro Schaden: Die schweren Krawalle von Linksextremen am 12. Dezember 2015 in der Leipziger Südvorstadt beschäftigen die Ermittlungsbehörden noch immer. Es werde weiter intensiv in einer Vielzahl von Fällen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall und anderer Gewaltstraftaten ermittelt, teilte Polizeisprecherin Katharina Geyer am Donnerstag mit. Zugleich veröffentlichte die Polizei erneut Fotos von Tatverdächtigen, die an den massiven Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen.

Wer kennt diese Person? Quelle: Polizei Leipzig

„Zu den beiden unbekannten Personen ermittelte die Kriminalpolizei bereits in der Vergangenheit“, erklärte Geyer. Dabei hätte es Hinweise auf Personen gegeben, denen die Bilder vermeintlich zuzuordnen waren. „Für diese zeitweise Tatverdächtigen konnte der Verdacht nicht erhärtet werden“, so Geyer. Aus diesem Grund suche die Polizei weiterhin nach der Identität der beiden Unbekannten, die Straftaten begangen haben sollen.

Auch dieser Mann war an den Krawallen beteiligt. Quelle: Polizei Leipzig

Im Visier der Ermittler: Ein Mann mit hageren Gesichtszügen, gebogener Nase und schlankem Körperbau. Er trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover mit orangefarbenem Aufdruck, eine grau-karierte Jacke, eine weite, blaue Jogginghose und eine graue Strickmütze. Gefahndet wird außerdem nach einem vermutlich männlichen Chaoten im jugendlichen Alter. Er trug damals eine schwarze Hose mit silberfarbener Kette, schwarze Schuhe, eine rote Sonnenbrille, ein schwarz-weißes Halstuch und einen grauen Rucksack.

An jenem Tag lieferten sich Hunderte Linksextremisten am Rande einer Neonazi-Demonstration über mehrere Stunden hinweg Straßenschlachten mit der Polizei. Vermummte warfen entlang der Karl-Liebknecht-Straße Pflastersteine auf die Beamten, zerstörten Scheiben von Haltestellen, Geschäften und Banken. Sie errichteten zudem Barrikaden aus Baustellen-Absperrungen, Mülltonnen und Freisitz-Möbeln, zündeten diese an. Im Einsatz waren 1600 Beamte aus vier Bundesländern. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen gestalten sich bislang als langwierig und problematisch. Zuletzt war im Frühjahr 2018 ein Steinewerfer zu Sozialstunden verurteilt worden.

Von F. D.