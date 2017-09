Leipziger Polizei fasst 21-jährigen Autozündler

Leipzig. Der Leipziger Polizei ist ein mutmaßlicher Autozündler ins Netzgegangen. Laut den Behörden wollte der 21-Jährige in der Nacht zum Donnerstag einen Jaguar in der Ferdinand-Lasalle-.Straße Ecke Davidstraße in Brand setzen. Er hatte einen brennenden Stoff auf einen der Reifen gekippt und diesen in Brand gesetzt. Doch die Flammen erloschen von selbst, auf dem Gummi blieben lediglich Brandmale zurück.

In der Nähe des Tatorts wurde schließlich der 21-Jährige festgestellt und vorläufig festgenommen. In seinem Kofferraum fanden die Beamten einen Benzinkanister und eine Spraydose. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Brandstiftung.

luc