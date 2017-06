Leipzig - . Schon mehrmals wurde der kleine Laden in Leipzig-Gohlis Ziel von Diebstählen und Überfällen. Am späten Montagabend hatten drei Jugendliche das kleine Zeitungs- und Tabakwarengeschäft im Visier. Gegen 23 Uhr wollten die Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren Alkohol mitgehen lassen – und haben außerdem den Kioskbesitzer angegriffen. Die Polizei konnte die Täter aber schnell stellen.

Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren seien am Montagabend in den Spätverkauf gegangen, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Dort schlugen sie auf den Ladenbesitzer ein. Anschließend nahm laut Polizei einer der Männer drei Bierdosen aus einem Regal. Die Beamten waren aber sehr schnell vor Ort und nahmen die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Ladens fest. Der Kioskbesitzer wurde leicht verletzt.

Von LVZ