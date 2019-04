Leipzig

Die Polizei hat am Donnerstag in Leipzig einen 37-jährigen Mann verhaftet, der verdächtigt wird an zahlreichen Einbrüchen beteiligt zu sein. In einer Mitteilung erklärte die Behörde, dass sie in Zusammenhang mit zwei Festnahmen im März auf den Mann aufmerksam wurden. Der 37-jährige hatte sich bereits früher ähnlicher Vergehen schuldig gemacht und eine sechsjährige Haftstrafe abgesessen.

Die Polizei nahm umfassende Ermittlungen auf, um Beweise für die Schuld des Verdächtigen zu sammeln. Am Mittwoch lud die Polizei den 37-jährigen zu einem Gespräch vor und folgte ihm, nachdem er die Dienststelle verlassen hatte. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto unterwegs war.

Die Beamten fahndeten nach dem Wagen und observierten das Fahrzeug anschließend. Als der 37-Jährige mit dem Auto wegfahren wollte, nahmen ihn Polizisten in Gewahrsam. Ein Richter ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an.

Dabei fand die Polizei mehr als 400 Gegenstände, die vermutlich aus Kellereinbrüchen stammen. Die Beweisaufnahme ist jedoch noch nicht abgeschlossen, sodass sich das mutmaßliche Diebesgut noch nicht komplett zuordnen lässt. Gegebenenfalls wird die Behörde demnächst Bilder der sichergestellten Objekte veröffentlichen, um die Besitzer zu ermitteln. Bisher beläuft sich der Wert der gestohlenen Objekte auf ungefähr 100.000 Euro. Inzwischen sitzt auch der 32-jährige Leipziger mit seinen beiden mutmaßlichen Komplizen in Untersuchungshaft.

thiko