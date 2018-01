Leipziger Polizei holt brutalen Taxi-Räuber aus der Straßenbahn

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat offenbar einen brutalen Taxiräuber gefasst. Der 25-jährige Leipziger soll innerhalb weniger Tage einen 59-jährigen Fahrer mit einem Elektroschocker attackiert und eine Kollegin mit einem pistolenartigen Gegenstand bedroht haben. Am Dienstag bekamen die Beamten den entscheidenden Hinweis und holten den Verdächtigen aus der Straßenbahnlinie 7.

Der Zufall war mit im Spiel: Der 59-jährige Taxifahrer hatte am Dienstagvormittag seinen Peiniger zufällig in Lindenau gesehen und beobachtet, wie der mutmaßliche Täter in die Straßenbahnlinie 15 eingestiegen war. Per Notruf alarmierte er die Polizei, beschrieb auch gleich, welche Kleidung der Gesuchte trug.

Straßenbahn verfolgt

Beamte des Polizeireviers Leipzig-Südwest verfolgten die Straßenbahn, griffen schließlich an der Angerbrücke zu, schildert Polizeisprecher Uwe Voigt. In der Linie 15 trafen die Polizisten den Mann aber nicht mehr an. Sie durchkämmten daraufhin die Bahn der Linie 7, die noch an der Haltestelle stand. Dort wurden die Beamten fündig und nahmen den mutmaßlichen Räuber vorläufig fest.

Die Opfer erkannten den Tatverdächtigen wieder, heißt es von Seiten der Polizei. Gegen den 25-Jährigen sei ein Haftbefehl ergangen und er wurde direkt in die Justizvollzugsanstalt gebracht. „Die weiteren Ermittlungen laufen“, so Voigt weiter.

Zwei Fälle innerhalb weniger Tage

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann offenbar am 10. Januar gegen 5 Uhr in der Endersstraße in Lindenau von dem 59-jährigen Taxichauffeur nach einer Fahrt dessen Geldbörse verlangt. Als der Fahrer das Portemonnaie nicht herausgeben wollte, setzte der Täter den Elektroschocker ein. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Damals entwischte der Täter, die Kriminaltechniker konnten im Wagen aber Spuren sichern.

Vier Tage später schlug der Täter in den frühen Morgenstunden wieder zu. Nach einer Fahrt zur Zschampertaue in Grünau drohte der Mann einer 48-jährigen Taxifahrerin mit einer Art Pistole und forderte Geld. Aus Angst gab die Frau ihre Börse mit mehreren hundert Euro Bargeld heraus. Der Mann konnte abermals flüchten, sein Opfer ließ er unverletzt zurück. Durch die Art, wie die Tat begangen wurde, und aufgrund der Personenbeschreibung ging die Polizei schnell davon aus, dass es sich um ein den denselben Täter handeln müsse.

Von lyn