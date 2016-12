Leipzig. Die Polizei hat am Donnerstagmittag eine per Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, wurde um 12.30 Uhr in der Georg-Schumann-Straße zunächst ein Fahrzeug kontrolliert, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Fahrer des Wagens war ein 28-Jähriger Mann. Auf dem Beifahrersitz saß eine 22-Jährige, die wegen Diebstahldelikten per Haftbefehl gesucht wurde. Sie wurde festgenommen und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz gebracht.

Der 28-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein, im Fahrzeug wurden zudem mehrere Kennzeichen, Handys, SIM-Karten und ein Portmonee gefunden. Letzteres war kurz zuvor aus einem Transporter in Engelsdorf gestohlen worden. Ein Zeuge hatte einen Mann und eine Frau in einem Auto davon fahren sehen. Der 28-Jährige wurde mit auf das Polizeirevier genommen, die Ermittlungen dauern noch an.

luc