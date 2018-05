Leipzig

Zwei Mal haben in der Leipziger Innenstadt am Mittwoch Ladendiebe zugeschlagen – und konnten gestellt werden. Einer der Männer wurde bereits mit einem Haftbefehl gesucht. Laut Polizei war ein 34 Jahre alter Mann um 8.15 Uhr in einem Laden in der Petersstraße unterwegs. Dort wollte er eine Badehose und Kaffee im Wert von 124 Euro stehlen. Doch die Warnanlage ging los. Als der Marktleiter den Mann stellte, bedrohte ihn dieser und floh auf die Toilette. Dort nahmen ihn Polizisten später fest und stellten fest, dass der 34-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Um 18.15 Uhr kam es am Brühl dann zu einem weiteren Fall: Dort wollte ein 20-Jähriger insgesamt 40 hochwertige Füllfederhalter im Wert von über 700 Euro stehlen. Doch die Filialleiterin hielt ihn fest und verständigte die Polizei. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall ermittelt.

Von luc