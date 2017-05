Leipzig. Einige Reisende am Leipziger Hauptbahnhof mögen sich am Mittwoch gefragt haben: Ist denn schon Wochenende? Grund für die Verwirrung lieferte eine Gruppe grölender Fußballfans, die am Vormittag mit der S-Bahn anreiste und von einem Polizeiaufgebot über den Querbahnsteig zu Shuttlebussen begleitet wurde.

Bei näherer Betrachtung konnte das geübte Auge aber feststellen, dass es sich bei der Gruppe nicht um echte Fußballfans, sondern um eine Übung der Leipziger Polizei handelte. Zusammen mit Kollegen der Bundespolizei probten die Beamten am Mittwoch den Umgang mit Ballsportenthusiasten.

Die umfangreiche Übung begann am Morgen gegen 7 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt an der Neuen Messe. Etwa 100 Polizeischüler, welche die anreisenden Fußballfans darstellten, wurden hier von jeweils einer Einheit von Bereitschafts- und von der Bundespolizei in Empfang genommen. Anschließend ging es für die fingierten Schlachtenbummler mit der S-Bahn zum Leipziger Hauptbahnhof. Dort wurden die Polizeischüler in bereitgestellte Shuttlebusse begleitet und anschließend bis zum Gästeeingang der Red-Bull-Arena auf Seiten der Hans-Driesch-Straße gefahren.

Wie ein Sprecher der Behörde gegenüber LVZ.de erklärte, wurde anschließend im Stadion des Bundesligisten der Umgang mit diversen Fanszenarien geübt, unter anderem das Einschreiten beim Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock und der Einsatz von Beweissicherungseinheiten gegen randalierende Fans. Als Überraschung für die beteiligten Polizeieinheiten hatten sich die Planer am späten Vormittag zudem noch ein Anschlagsszenario mit Schusswaffen an der nahen Arena ausgedacht. Die Bereitschafts- und Bundespolizisten sollten dabei das Umschalten von einem geplanten auf einen sogenannten Soforteinsatz üben, hieß es.

Aktuell ist die Übung noch nicht abgeschlossen. Aller Voraussicht nach kann es im Umfeld des Stadions und der Arena noch bis 13 Uhr zu Behinderungen kommen.

mpu