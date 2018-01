Leipziger Polizei schnappt Einbrecherbande

Leipzig. Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag drei Einbrecher in Leipzig-Gohlis auf frischer Tat ertappt und in Gewahrsam genommen. Die Beamten waren um 1.15 Uhr in die Hans-Oster-Straße gerufen worden. Laut Polizei hatte dort ein 66-Jähriger nachts einen Knall gehört und zwei Männer gesehen, die zischen den Hauseingängen herumliefen. Der Zeuge bemerkte, dass versucht worden war, die Eingangstür aufzubrechen. Holzsplitter lagen auf dem Boden.

Als kurz darauf die Polizisten eintrafen, beobachteten diese drei Männer, die auf dem Hof des Grundstücks herumschlichen. Später sahen sie Licht in einem Keller. Dort trafen sie zwei Personen an und forderten sie auf, alles, was sie bei sich führten, auf den Boden zu legen. Einer der beiden Männer hatte Werkzeug dabei, der andere ein Messer sowie einen Rucksack mit Werkzeug, Gummi- und Arbeitshandschuhen.

Die beiden Männer und ein weiterer, der vor der Tür wartete, wurden ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Es stellte sich heraus, dass die 22, 23 und 31 Jahre alten Männer bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte bekannt sind. Später zeigte sich zudem, dass noch in ein weiteres Haus eingebrochen wurde. Die Polizei führt auch diese Taten, bei denen aus sechs Kellerboxen Werkzeuge sowie Gartengeräte gestohlen wurden, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Trio zurück. Die Männer äußerten sich zu den Einbrüchen bisher allerdings nicht.

luc