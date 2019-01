Leipzig

Die Leipziger Polizei hat jede Menge Schmuck gefunden und weiß nicht, wem er gehört. Wie Behördensprecherin Katharina Geyer am Donnerstag mitteilte, fassten Beamte am 14. Januar 2018 einen Mann (34), der sich im Altenpflegeheim in der Zwickauer Straße sehr auffällig benahm, weil er weder Bewohner noch Besucher war und die Sicherheit in der Einrichtung womöglich gefährdete. Bei der Festnahme fanden die Polizisten auffällig viel Schmuck und mehrere Armbanduhren, die offensichtlich aus Diebstählen stammten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei weiteres Diebesgut sicher. Seither befindet sich der Tatverdächtige erneut in Haft.

Zur Galerie Im Januar 2018 fasst die Leipziger Polizei einen notorischen Dieb. Der Mann hat die Taschen voller Schmuck, den er gestohlen hat. Doch wem gehört das Geschmeide?

Das Problem: Die Polizei kann den entdeckten Schmuck bislang niemandem zuordnen. „Die Ermittler gehen davon aus, dass das Geschmeide vermutlich aus Diebstählen oder Einbrüchen stammt, die nicht weit vor seiner Festnahme zurücklagen“, so Geyer. Die Polizei geht von einem Tatzeitraum von November 2017 bis Januar 2018 aus, auch ein früherer Zeitpunkt ist aber nicht ausgeschlossen.

Wer auf den Bildern etwa Schmuck oder Uhren wiedererkennt, die ihm gestohlen wurden, kann sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1, Telefon 0341 96634224 melden

Von F. D.