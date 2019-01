Leipzig

Nach zwei Unfällen im Dezember sucht die Polizei aktuell nach Zeugen, die die Zusammenstöße in Leipzig beobachtet haben. In beiden Fällen wurden Fahrradfahrer von Autos angefahren, die sich anschließend unerlaubt von Unfallort entfernten.

Der erste Fall ereignete sich am Mittwoch, den 5. Dezember, am Roßplatz. Eine Autofahrerin wollte gegen 18.45 Uhr nach rechts in die Grünewaldstraße abbiegen und übersah dabei eine 34-jährige Radfahrerin. Die Radlerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Autofahrerin hielt zunächst an und stieg aus ihrem dunklen Kleinwagen. Als sich der Krankenwagen näherte, der in der Zwischenzeit verständigt worden war, fuhr sie jedoch davon.

Am Dienstag, den 18. Dezember, kam es zu einem Zusammenstoß auf der Dübener Landstraße: Ein 31-jähriger Fahrradfahrer wollte die Regensburger Straße überqueren, solange die Fahrradampel grün zeigte. Dabei wurde er jedoch von einem roten Wagen geschnitten, der von der Dübener Landstraße in die Regensburger Straße einbiegen wollte. Bei der Bremsung überschlug sich der 31-Jährige und stürzte gegen das rote Auto, das seine Fahrt fortsetzte.

Zeugen, die einen der Unfälle beobachtet haben oder Angaben zu den Unfallfahrern machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei zu melden. Hinweise nimmt die Behörde in der Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, sowie telefonisch unter (0341) 25 52 87 7 oder (0341) 25 52 91 0 entgegen.

thiko