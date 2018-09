Leipzig

Seit Freitag fahndet die Polizei öffentlich nach einem Mann. Nach Angaben der Behörde soll der Mann am 31. Mai 2017 eine Überwachungskamera von einem Grundstück in der Könneritzstraße gestohlen haben. Kurz bevor der mutmaßliche Täter die drahtlose Kamera einsteckte, sendete sie noch Bilder des Mannes an das Smartphone des Grundstückeigentümers.