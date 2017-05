Leipzig. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach dem 74-jährigen Dietmar Köhler aus Plagwitz. Laut der Beamten wurde er dort zuletzt am 10. Mai gegen 13.30 Uhr in einem Seniorenheim in der Weißenfelser Straße gesehen. Am frühen Nachmittag verließ der Rentner die Wohnanlage und kehrte seitdem nicht zurück. Eine Pflegerin erklärte, dass er sich zuvor auffällig schick angezogen hatte. Der 74-Jährige ist dement und leidet an Parkinson, ohne die Einnahme seiner Medikamente besteht für ihn Lebensgefahr.

Dietmar Köhler wohnte vor 20 Jahren in Leipzig-Probstheida, zog dann aber nach Osterburg im nördlichen Sachsen-Anhalt. Später holte ihn sein in der Messestadt wohnender Sohn nach Leipzig und quartierte ihn in dem Seniorenheim ein, da der jetzt 74-Jährige nicht mehr alleine zurechtkam. Bisher hat die Polizei keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten, schließt allerdings nicht aus, dass sich der Mann in seinem ehemaligen Wohnumfeld in der Thierstraße aufhalten könnte.

Der vermisste Dietmar Köhler. Quelle: Polizei

Dietmar Köhler ist 1,78 Meter groß, hat ein scheinbares Alter von 70 Jahren, spricht mit sächsischem Dialekt, hat eine schlanke Statur und graue, glatte und kurze Haare. Er trug am Mittwoch eine graue Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine graue Mütze. Außerdem führt er einen Krückstock mit sich und läuft wegen seiner Parkinson-Erkrankung seitlich geneigt und schleppend.

Wer hat Herrn Köhler seit Mittwoch gesehen und weiß, wo er sich aufhält? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südwest, Ratzelstraße 222 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 9460 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

