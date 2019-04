Leipzig

Die Polizei hat in der Nacht zum Ostersonntag eine 37-jährige Frau im Leipziger Stadtteil Gohlis verhaftet. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, versuchte die Frau gegen 3.45 Uhr ein Auto in der Fritz-Seger-Straße anzuzünden.

Die mutmaßliche Brandstifterin legte gerade Flammen an das Auto. Die Beamten löschten das Feuer, bevor sichtbarer Schaden an dem Auto entstehen konnte.

Sie nahmen die 37-Jährige zur Vernehmung mit auf das Revier. Neben der versuchten Brandstiftung gestand sie, auch für eine weitere am 15. April verantwortlich zu sein. Damals wurden Beamten zu einem Tatort in der Nähe des jüngsten Brandstiftungsversuchs gerufen. Das Auto stand hier bereits voll in Flammen, die auch auf einen weiteren Wagen übergriffen.

Die Polizei war sich zum damaligen Tatzeitpunkt nicht sicher, ob es sich um einen technischen Defekt gehandelt hatte. Sie schloss aber auch Brandstiftung nicht aus. Die verdächtige 37-Jährige wurde bereits am Ostermontag vor einen Richter geführt und in Untersuchungshaft genommen.

thiko