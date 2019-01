Leipzig

In Leipzig sind zwei Männer in Haft genommen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sollen die beiden am 15. Oktober 2018 einen 23-jährigen Mann in einer Straßenbahn überfallen haben.

Zwei Männer stahlen dem Fahrgast einen Lautsprecher und bedrohten ihn. Nachdem der Straßenbahnfahrer drohte, die Polizei zu rufen, gaben sie die Beute jedoch wieder zurück. Anschließend verprügelten die Räuber den 39-jährigen Fahrer und verletzten ihn schwer.

Ab dem 26. Oktober fahndeten die Beamten öffentlich nach den beiden mutmaßlichen Schlägern. Bereits am Folgetag konnte einer der beiden in Haft genommen werden. Inzwischen haben Hinweise auch zu dem zweiten Verdächtigen geführt, der nun ebenfalls verhaftet wurde.

thiko