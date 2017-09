Leipziger Polizei will sich künftig mit Body Cams besser schützen

Leipzig. Die Leipziger Polizei will ihre Beamten besser gegen Angriffe schützen. Gewaltdelikte gegen Beamte häuften sich, heißt es am Freitag auf der Webseite der Polizei Sachsen. Zur Eigensicherung sollen nun auch Polizisten in Leipzig Körperkameras, auch bekannt als Body-Cams, nutzen. Ein Jahr lang sollen die Cams in Leipzig und Dresden getestet werden.

Die kleinen Video- und Audio-Aufzeichnungsgeräte werden in Brusthöhe an den Uniformen befestigt. Eine gelbe Karte weist das Gegenüber außerdem darauf hin, dass gefilmt wird.

In mehreren Bundesländern und bei der Bundespolizei wurden die Kameras schon verwendet. Die Erfahrungen seien überwiegend positiv: „Unter anderem war beim polizeilichen Gegenüber eine spürbare Verminderung des Aggressionspotenzials nach Beginn der Videoaufzeichnungen festzustellen“, heißt es in der Mitteilung.

Schon ab ersten November sollen die Tests in Sachsen starten. Die Auswertung der Testphase soll dann zeigen, ob und welche Effekte das Tragen der Body-Cams hat.

Von lyn