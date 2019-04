Er griff in Leipzig ein Pärchen an, bedrohte die Frau mit dem Messer und sperrte deren Partner aus der Wohnung aus. Daraufhin gab der 31-Jährige als Motiv an, dass er von Gott beauftragt sei, Frauen zu richten. Nach einem mehrtägigen Prozess hat ihn das Landgericht Leipzig in die Freiheit entlassen.