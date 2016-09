Leipzig. Ein rabiater Rentner hat am Sonntagnachmittag in Leipzig-Schönefeld mit seinem Schlüssel parkende Autos zerkratzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der 75-Jährige darüber geärgert, dass einige der Autos teilweise auf dem Gehweg standen.

An insgesamt neun Fahrzeuge hinterließ der Mann Kratzspuren. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Zeugen stellten den 75-Jährigen am Sonntagnachmittag. Der Rentner werde sich nun strafrechtlich verantworten müssen, hieß es.

LVZ