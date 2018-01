Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz in der Leipziger Südvorstadt aus

Leipzig. Eine in der Gesäßtasche mitgeführte Spielzeugpistole hat am Mittwochvormittag in der Leipziger Südvorstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten waren um 11.42 Uhr von Mitarbeitern im Gebäude der Bildungsakademie Sachsen alarmiert worden, weil sie einen Mann mit einer Waffe auf dem Gelände beobachtet hatten. „Der Schüler wurde beim Betreten der Schule mit der Waffe gesehen“, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber LVZ.de.

Alarm im Gebäude der Bildungsakademie Sachsen in der Hohen Straße: Weil ein 38-jähriger Sprachschüler eine Spielzeugpistole bei sich führte, rückte am Mittwoch die Polizei in der Südvorstadt an. Zur Bildergalerie

Rund 40 Einsatzkräfte eilten sofort zum Gelände in der Hohen Straße, riegelten das Gebäude ab und schlossen vorsorglich auch alle Türen zu den Räumen der Schule. Im Einsatz war dabei auch die Spezialeinheit „LebEL“ (Fachdiensteinsatzzug Lebensbedrohliche Einsatzlagen). Angrenzende Straßen wurden gesperrt und anschließend Raum für Raum der Schule durchsucht.

Mann saß mit Spielzeugpistole im Deutschunterricht

Der mutmaßlich Bewaffnete war den Hinweisgebern als Schüler der integrativen Sprachschule „Zu Hause e.V.“ bekannt und wurde anschließend auch in den Räumlichkeiten des Vereins in der zweiten Etage angetroffen. „Er nahm zusammen mit 20 weiteren Lernenden am Deutschunterricht teil. Die Kollegen durchsuchten die Sachen des Schülers und fanden bei ihm eine Waffenattrappe“, sagte Braunsdorf.

Wie Polizeisprecher Uwe Voigt später erklärte, soll es sich bei dem Sprachschüler um einen 38-jährigen Peruaner und bei der Waffe um eine Spielzeugpistole aus Vollgummi handeln. Sie wurde sichergestellt und der 38-Jährige von der Polizei vernommen. „Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die anderen Personen im Gebäude“, sagte Voigt. Lehrer und Schüler wurden vor Ort dennoch von Rettungskräften betreut.

Mit welcher Absicht der Mann das Spielzeug bei sich hatte, ist unklar. Die Behörden prüfen, ob das Mitführen des Gegenstands eine strafrechtliche Relevanz hat. Gegen 13.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, eine halbe Stunde später waren auch die angrenzenden Straßen wieder frei.

Matthias Puppe

Hinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, ein Schüler der Bildungsakademie Sachsen habe die Waffenattrappe mitgeführt. Diese Angaben wurden inzwischen von der Polizei korrigiert.