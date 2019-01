Leipzig

Wegen Schwarzfahrens muss eine 40-jährige Leipzigerin nun ins Gefängnis. Gegen die Frau lag bereits ein Haftbefehl vor, als die Bundespolizei sie am Donnerstagabend am Leipziger Hauptbahnhof kontrollierte. Sie war per Haftbefehl gesucht worden.

Im Mai 2018 ist die Frau vom Amtsgericht Leipzig zu 68 Tagessätzen à 13 Euro Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da die Frau die Geldstrafe in Höhe von 884 Euro am Donnerstag nicht begleichen konnte, musste sie ihre Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz antreten.

Von LCL