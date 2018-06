Leipzig

Er soll im Mai eine Spielothek in Leipzig-Möckern überfallen haben, jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter. Ein Unbekannter nahm eine 61 Jahre alte Mitarbeiterin in den Schwitzkasten, teilte die Behörde am Dienstag mit. Dabei bedrohte der Täter die Frau mit einem Messer. So bekam er den Schlüssel zur Kasse und stahl anschließend einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Die 61-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt: Als sie versuchte, sich aus dem Griff des Angreifers zu befreien, schlug ihr dieser laut Polizei mit dem Messer gegen die Stirn. Sie musste wegen einer Prellung ärztlich behandelt werden.

Wer kennt den Täter?

Der Täter floh. Er wird als Anfang oder Mitte 30, etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe helle Haut und ist den Polizeiangaben zufolge „osteuropäischen Typs“. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Zudem wirkte er ungepflegt, hatte Bartstoppeln im Gesicht und war mit Turnschuhen, einer Jeans, einem T-Shirt und einer Mütze bekleidet. Der Vorfall ereignete sich am 23. Mai 2018 um 21:59 Uhr in der Georg-Schumann-Straße.

Wer den Mann oder seinen Aufenthaltsort kennt, soll sich bei der Polizei melden. Außerdem wollen die Beamten wissen, in welchen anderen Spielotheken und Lokalitäten in und um Leipzig sich der Täter aufgehalten hat. Hinweisgeber melden sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

jhz