Leipzig

Knapp drei Jahre nach der Räumung eines illegalen Wagenplatzes in Paunsdorf sind zwei ehemalige Bewohner auch in der Berufungsinstanz am Landgericht wegen Hausfriedensbruchs verurteilt worden. Für beide Angeklagten dürfte der Ausgang alles andere als zufriedenstellend sein.

Alles begann am 5. Dezember 2015. Etwa 15 Personen zogen damals mit etlichen Wagen an die Riesaer Straße. Dort ließ sich die Karawane auf einem der Stadt Leipzig gehörenden Grundstück nieder, welches vom SV Fortuna gepachtet ist. Das Areal war nach Aktenlage nicht bewirtschaftet und verwildert. Schon am 9. Dezember räumte die Polizei den Platz mit schwerem Gerät, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Für die meisten Mitglieder des sogenannten Wagenplatzkollektivs „Mora Riesa“ blieb es ein Intermezzo ohne Folgen. Aus Mangel an Beweisen stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen zehn Personen ein.

Verfahrenseinstellung abgelehnt

Doch drei der damaligen Bewohner mussten sich dann doch wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Gegen zwei Beschuldigte wäre das Verfahren, wie berichtet, gegen Zahlung von je 100 Euro jedoch ebenfalls eingestellt worden. Doch da sie diese Geldauflage auf keinen Fall der Staatskasse zukommen lassen wollten, kam es zur öffentlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht.

Hier gab es voriges Jahr Geldstrafen: Stephanie R. (35) wurde unter Einbeziehung von Vorstrafen zu insgesamt 110 Tagessätzen à 13 Euro verurteilt, Ulrich S. (52) zu 30 Tagessätzen à 13 Euro. Im Gegensatz zu einer Mitangeklagten akzeptierten sie das Urteil aber nicht, legten dagegen Berufung ein. Ihre Verteidiger argumentierten, dass die Wagenplatz-Leute zeitweise geduldet worden seien, weshalb es nur einen Freispruch geben könne.

Mildere Strafen nach Berufung

Seit 10. Juli dieses Jahres befasste sich nun die 10. Strafkammer des Leipziger Landgerichts mit der Frage, ob die Wagenbewohner einen Hausfriedensbruch begangen haben. Es war ein zähes Verfahren, bei dem es sogar einen Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die Vorsitzende Richterin Gabriela Walburg gab. Und die Angeklagten nutzten den Prozess für Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. So kommentierten sie in einer ausgiebigen Presseerklärung: „Sowohl die Räumung wie auch die angestrengten Prozesse zeigen nicht das weltoffene und bunte Leipzig, als das es sich selbst gerne darstellt.“

Am Ausgang des Verfahrens änderte das freilich nichts, auch wenn die Strafen etwas milder ausfielen als in erster Instanz. Stephanie R. muss 90 Tagessätze zu je zehn Euro zahlen, ihr Mitangeklagter Ulrich S. 30 Tagessätze à zehn Euro.

Von Frank Döring