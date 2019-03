Leipzig

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist laut Polizei in ein Kosmetikstudio im Leipziger Westen eingebrochen worden. Diebe sollen zwischen 19.45 Uhr am Vorabend und 7.20 Uhr am Morgen eingebrochen sein und kostspieliges Equipment gestohlen haben. Der Sachschaden betrage 1500 Euro und der Stehlschaden 1340 Euro.

Die 45-jährige Inhaberin entdeckte das Chaos in ihrem Laden auf der Grünauer Allee am Samstagmorgen und rief die Beamten. Die Eingangstür war aufgebrochen und sämtliches Mobiliar in den Kundenräumen durchwühlt worden. Es wurden 260 Euro Bargeld, zwei Zangen im Wert von 180 Euro, zwei Ultraschallgeräte mit einem Wert von 200 Euro sowie ein 700 Euro teurer Kaffeevollautomat gestohlen.

Die Inhaberin erstattete Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig bittet um Hinweise zum Tatgeschehen und ist telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 erreichbar.

Von LCL