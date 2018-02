Leipziger bewirbt sich bei Geheimdiensten und wird festgenommen

Leipzig. Ein Mann aus Leipzig hat sich bei drei ausländischen Geheimdiensten als Agent beworben – und ist deswegen festgenommen worden. Gegen den 27-Jährigen bestehe der dringende Verdacht, sich zu "geheimdienstlicher Agententätigkeit" bereit erklärt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag mit. Deswegen sei Danny Günter G. bereits am Mittwoch in Leipzig festgenommen worden.

Mit Bewerbungsschreiben hatte sich G. bei drei ausländischen Geheimdiensten als Agent beworben. Außerdem habe er sich bereiterklärt, „sämtliche von ihm verlangte Tätigkeiten auszuführen“. Darunter versteht die Bundesanwaltschaft auch das Beschaffen und die Weitergabe von Informationen, hieß es.

Ein Richter erließ am Donnerstag Haftbefehl, setzte ihn aber gegen Auflagen außer Vollzug. Mittlerweile befinde sich der 27-Jährige wieder auf freiem Fuß.

