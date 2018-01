Leipziger entdeckt geklautes Fahrrad bei Ebay wieder

Leipzig. Zugriff am Sonntagabend in der Stuttgarter Allee: Ein 18-Jähriger, der ein geklautes Fahrrad bei Ebay Kleinanzeigen angeboten hatte, wurde bei einer fingierten Übergabe von der Polizei geschnappt. Der 42-jährige Eigentümer hatte sein 1200 Euro teures Mountainbike auf dem Onlineportal wiedergefunden und sich an die Beamten gewendet, wie Sprecherin Birgit Höhn am Montag mitteilte. Erst am Mittwoch war dem Mann das Rad in der Groitzscher Straße in Neulindenau gestohlen worden.

Zu der Übergabe sollte es am Sonntag gegen 22 Uhr in Grünau kommen. Neben seinem Bruder (35) hatte der 42-Jährige auch die Polizei mitgebracht, welche sich zunächst im Hintergrund hielt. Als der Bruder eine Proberunde mit dem Rad drehte, nahmen die Beamten den 18-jährigen Leipziger vorläufig fest und mit aufs Revier. Er konnte sich vor Ort nicht ausweisen. Bei einer Körperkontrolle fand sich in einem Hosenbein ein verbotenes Springmesser mit knapp zehn Zentimeter langer Klinge, welches die Polizei sicherstellte.

Der 18-Jährige wurde noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Er beteuerte, das Rad von einem Bekannten bekommen zu haben. Diese hätten es wiederum von Freunden erworben. Dazu laufen laut Polizei noch Überprüfungen. An dem Mountainbike fehlten das Vorder- und Rücklicht, die Satteltasche mit Multitool und anderen Gegenständen sowie Zubehör für einen Tacho. In jedem Fall komme auf den Fahrradhändler eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu, so die Polizei.

nöß