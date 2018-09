Leipzig

Ein Dieb hat am Mittwoch aus einer Wohnung in Leipzig Gegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brach der 38 Jahre alte Täter zwischen 12.10 Uhr und 20.15 Uhr ein, als der 42-jährige Bewohner außer Haus war. Der Langfinger entwendete aus der Wohnung in der August-Bebel-Straße unter anderem Schmuck, Sonnenbrillen und verschiedene elektronische Geräte wie Laptops, einen Drucker, eine Kamera sowie Lautsprecher. Zum Schluss stahl der Mann einen Autoschlüssel.

Inzwischen war der Bewohner zurückgekehrt, bemerkte den Einbruch und rief die Polizei. Währenddessen machte sich der Täter am Auto zu schaffen, wobei er von einem Sicherheitsmitarbeiter beobachtet wurde, der das Opfer informierte. Der 42-Jährige rannte zu dem Wagen und hinderte den Dieb daran, davonzufahren. Der 38-Jährige stieg aus und rannte zum Südplatz, um in einer Tram zu flüchten. Doch der Bestohlene hatte ihn verfolgt und verhinderte, dass die Straßenbahn losfuhr.

Die Polizei traf ein und nahm den Täter vorläufig fest. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist. Trotz der Umstände mussten die Beamten ihn gehen lassen, so Polizei. Sie ermittelt wegen Einbruch und Diebstahl. Das Diebesgut im Wert von etwa 10.000 Euro blieb verschwunden, nur der Autoschlüssel wurde gefunden.

