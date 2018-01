Leipziger im Schlaf bestohlen: Polizei fahndet nach „Hooligan“-Bike

Leipzig. Nach einem Einbruch in Leipzig-Volkmarsdorf fahndet die Polizei nach einem auffälligen „Hooligan“-Bike. Das wertvolle Spezialfahrrad hatten Einbrecher in der Weihnachtsnacht aus der Wohnung eines 30-Jährigen in der Hildegardstraße gestohlen, während dieser schlief. Die Täter entwendeten zudem einen Laptop, eine Digitalkamera und ein Smartphone. Gesamtschaden: mehr als 3000 Euro.

Da es bislang keine Hinweise zu den Tätern gibt, veröffentlichte die Polizei am Dienstag ein Foto des markanten Rads. An dem Urban Bike vom Typ „Cannondale Hooligan“ sind besonders der Rahmen und die nur einseitig verlaufenden Gabeln auffällig. Es besitzt einen 20-Zoll-Compact-Rahmen, eine Nexus 3-Gang-Schaltung und wird als BMX-Rad für Erwachsene beschrieben.

Nach diesem "Hooligan"-Bike sucht die Leipziger Polizei. Zur Bildergalerie

Nun sucht die Polizei Hinweise zu Personen, die seit Weihnachten ein solches Fahrrad besitzen. Auch wer das Fahrrad wiedererkennt und weiß, wo es steht, kann sich bei der Kripo melden. Der Einbruch geschah zwischen dem 24. Dezember, 18.30 Uhr, und dem 25. Dezember, 8 Uhr.

Erst am Wochenende hatte ein Leipziger sein gestohlenes Mountainbike bei Ebay Kleinanzeigen wiedergefunden. Zu einem Scheinkauf in Grünau nahm er die Polizei mit. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen 18-jährigen Dieb vor Ort vorläufig fest. Der Eigentümer erhielt sein Fahrrad zurück.

Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

nöß