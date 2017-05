Leipzig. In Einkaufstüten hat ein 37-jähriger Leipziger am Dienstagabend eine größere Menge Sand von einer Baustelle gestohlen. Der Mann fuhr gegen 19.30 Uhr an einer Baustelle in der Konradstraße im Leipziger Osten vor. Anschließend schaufelte er eine große Anzahl von Einkaufstüten voll und verstaute diese in seinem Wagen.

Dieses schwer beladene Fahrzeug fanden Polizeibeamte im Laufe des Abends vor der Wohnadresse des 37-Jährigen. Den Sand musste der Mann zurückbringen. Die Einkaufstüten durfte er behalten. Nun muss er sich wegen Diebstahls verantworten.

joka