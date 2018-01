Leipziger mit Waffen in Haus verbarrikadiert – Er stellte sich friedlich

Leipzig. Der Notruf einer 43-Jährigen wegen häuslicher Gewalt hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße im Leipziger Stadtteil Miltitz geführt: Ihr Partner war sehr aufgebracht und wütend, so der Polizeisprecher Andreas Loepki gegenüber LVZ.de. Außerdem hatte der Mann Waffen im Haus und litt unter einer psychischen Erkrankung.

Als die Polizeieinsatzkräfte gegen Abend bei der Frau in der Geschwister-Scholl-Straße auf Höhe der Rosenstraße eintrafen, stand diese vor dem Haus. Sie gab an, von ihrem Lebensgefährten körperlich attackiert worden zu sein. Ihr 51-jähriger Partner befand sich auch am Einsatzort. Er sei sehr aufgebracht gewesen. Von den Beamten wurde er gebeten ins Haus zurückzukehren.

Im weiteren Gespräch mit dem Opfer, berichtete die Frau, dass ihr Mann Waffen im Haus lagere, da er Jäger sei. Auch informierte sie die Polizisten, dass er unter einer psychischen Krankheit litt. Die Situation erforderte von den Beamten weitere Sondereinsatzkräfte zu alarmieren.

Auf Anraten der Beamten, kontaktierte die 43-Jährige ihre 13 und 16 Jahre alten Söhne, die sich noch im Haus befanden. Beide konnten das Haus sicher verlassen.

Der Mann befand sich allerdings wider Erwarten der Beamten nicht im Haus, sondern war in eine nahe gelegene Pizzeria gegangen. Bei der folgenden Kontaktaufnahme gab der Mann an, sich gefahrlos ergeben zu wollen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Erste Ermittlungen der Polizei wegen häuslicher Gewalt laufen. Auch wird es vermutlich zu einer psychiatrischen Untersuchung kommen. Was mit dem Mann geschehen wird ist noch unklar.

Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei während des Einsatzes nicht.

