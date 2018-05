Leipzig

Der Umschlagplatz für Drogen befand sich nicht an einem der üblichen Dealerhotspots wie Bahnhofsviertel und Eisenbahnstraße, sondern ausgerechnet in einer beschaulichen Kleingartensparte: Über Monate hinweg sollen Leipziger im großen Stil Marihuana, Crystal und Kokain vertrieben haben. Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden bevorzugten die mutmaßlichen Dealer eine strenge Arbeitsteilung. Am Donnerstag begann am Landgericht Leipzig der Prozess.

Laubenpieper hatte Vielzahl Abnehmer

Die Staatsanwaltschaft wirft dem vorbestraften Tibor R. (47) vor, seit März 2017 seinen Komplizen Lutz D., gegen den ein gesondertes Ermittlungsverfahren läuft, immer wieder mit Stoff beliefert zu haben. Der Laubenpieper soll die Drogen dann von einer Kleingartensparte in Altlindenau aus regelmäßig an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft haben.

Drogendepot in leerem Wohnhaus

Das Depot für Rauschgiftnachschub befand sich gut drei Kilometer entfernt in einem leerstehenden Haus in der Plagwitzer Klingenstraße. Tibor R. habe den Stoff in einem verschlossenen Zimmer aufbewahrt, so die Anklage. Als Mitarbeiter vor Ort soll Andreas R. (62) fungiert haben. Dieser wohnte im Erdgeschoss, der einzigen vermieteten Wohnung im gesamten Haus. Und er verwahrte nach Ansicht der Ermittlungsbehörden in seinem Schlüsselkasten auch den Schlüssel zum Drogenlager. Deshalb ist er auch wegen Beihilfe angeklagt, sein Komplize Tibor R. wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Kiloweise Rauschgift sichergestellt

Mitte Mai flog das ausgeklügelte Geschäft auf. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, war Tibor R. am 18. Mai zunächst zur Gartensparte unterwegs, danach zum Depot. Unterwegs stoppte die Polizei den Wagen, nahm den Leipziger vorläufig fest. Die Beamten fanden bei ihm Metamphetamin, Kokain und mehr als 4600 Euro in bar. Später durchsuchten sie auch die Wohnung in der Klingenstraße und stellten knapp 45 Kilogramm Marihuana, rund 1,5 Kilogramm Crystal und fast 200 Gramm Kokain sicher.

Fast 2600 Drogendelikte im vergangenen Jahr

Allein im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im Stadtgebiet 2598 Drogendelikte, darunter 451 Fälle des illegalen Verkaufs von Rauschgift. Besonders blüht der Handel mit Cannabis-Produkten, hier stiegen die Fallzahlen binnen eines Jahres von 874 auf 1585 an. Auch Metamphetamin, umgangssprachlich Crystal, ist weiter im Kommen. Die Polizei erfasste hier im vorigen Jahr 725 Delikte, ein Plus von knapp hundert. Insgesamt lag die Aufklärungsquote in der Rauschgiftkriminalität zuletzt bei 81,4 Prozent. Die meisten der fünf Rauschgifttoten im vergangenen Jahr starben an einer Heroin-Überdosis.

Der Prozess gegen Tibor R. und Andreas R. vor der 5. Strafkammer des Landgerichts soll in der kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Von Frank Döring