Leipzigerin von Chatfreund aus dem Internet mit privaten Fotos erpresst

Leipzig. Nach monatelangem Chatkontakt ist eine 56-jährige Frau von ihrem Internetfreund mit privaten Fotos erpresst worden. Sie habe ihrem Chatkontakt laut Polizei nur zwei unverfängliche Aufnahmen zugeschickt. Dennoch zeigte ihr der Mann, mit dem sie ausschließlich auf Französisch geschrieben hatte, private Fotos der Leipzigerin. Er forderte sie auf, ihm Geld zu überweisen und drohte ihr, andernfalls die Bilder an ihre Facebook-Freunde zu schicken und auf ihrer geschäftlichen Facebookseite zu veröffentlichen.

Nach diesen Drohungen schaffte sie es, den Namen des Erpressers und seinen Wohnort in Tunesien herauszufinden. Mit diesen Informationen hat sie sich dann an die Polizei gewandt und Anzeige wegen Erpressung erstattet.

Unklar bleibt dabei, wie der Erpresser an die Aufnahmen gelangt ist. Da das Opfer die Aufnahmen in einem privaten Ordner auf Facebook gespeichert hatte, kann es sein, dass der Täter ihr Konto gehackt hatte. Allerdings standen die beiden auch über andere Messenger-Dienste in Kontakt. Deswegen sei es laut Polizei auch möglich, dass er über diese Wege Schadsoftware verschickt haben könnte, um so auf ihre Daten zu zugreifen.

thiko