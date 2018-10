Leipzig

Eine nächtliche Graffiti-Aktion im Leipziger Stadtteil Lindenau hat am Samstagmorgen die Polizei beschäftigt. Die 43-jährige Besitzerin eines Audi A4 hatte Anzeige erstattet, nachdem ihr Wagen in der Angerstraße mit lila Farbe beschmiert worden war. Die Täter mussten in der Nacht zuvor unterwegs gewesen sein.

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten vor Ort außerdem lilafarbene Schriftzüge an drei verschiedenen Hauswänden fest. „Für soziale Revolte“, „Anarchie oder Berberei“ und „Randale gegen Deutschland“ standen dort. Dem Anschein nach war zuvor mittels eines Plakates zu dieser Aktion aufgerufen worden. Die Kripo hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit politischem Bezug aufgenommen.

Von LVZ