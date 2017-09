Linke: Wahlkampfhelfer in Leipzig von Neonazis bedroht und verfolgt

Leipzig - . Vier Plakatierer der Linken sind nach Angaben der Partei in Leipzig von Neonazis bedroht und durch den Stadtteil Paunsdorf gejagt worden. 10 bis 15 Rechtsextreme hätten am Dienstagabend den Wahlkampfhelfern an einem Supermarkt „Sieg Heil“ und „Haut ab, Antifa-Pack“ entgegengebrüllt und ihnen den Hitlergruß gezeigt, teilte die Partei mit. Bis die Polizei eingetroffen sei, habe sich die Gruppe schon zerstreut. Die Rechtsextremen lauerten den Plakatierern den Angaben zufolge anschließend in kleineren Grüppen auf und verfolgten sie durch das Wohngebiet. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bestätigte, dass mehrere Personen zur entsprechenden Zeit an dem Supermarkt „Sieg Heil“ gerufen und auch Hitlergrüße gezeigt habe. Dass Wahlkampfhelfer der Linken zugegen gewesen sein sollen, sei der Polizei nicht bekannt, sagte eine Sprecherin. Die Beamten seien von einem Anwohner alarmiert worden und hätten Platzverweise erteilt. Die weiteren Ermittlungen führt der für politische Vergehen zuständige Staatsschutz.

Von LVZ