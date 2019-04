Leipzig

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Montag gegen 5.30 Uhr bemerkt, dass ein Auflieger seiner Firma samt Waren verschwunden war. Wie die Polizei mitteilte, stand dieser seit Freitagnachmittag in Lützschena-Stahmeln in einem Gewerbegebiet und war mit einem Schloss gesichert.

Die Diebe stahlen den Anhänger im Wert von 20.000 Euro, der mit Geschenkpapier und mehreren Paletten Dosenbier im Wert von circa 10.000 Euro beladen war. Der 42-jährige Disponent erstattete Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Polizei schrieb den Auflieger zur Fahndung aus.

Von fbu