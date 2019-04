Leipzig

Die Feuerwehren der Stadt und des Landkreises Leipzig mussten am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der A38 ausrücken. Dort war ein Lkw gegen 16 Uhr zwischen der Ausfahrt Pösgraben und dem Dreieck Parthenaue umgekippt. Vermutlich, weil er aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen war, wie es aus dem Lagezentrum der Polizei hieß.

Zwei Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, wie die Feuerwehrleitstelle mitteilte. Der Fahrer musste vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in die Uniklinik Leipzig gebracht werden. Er wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

von CN