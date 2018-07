Leipzig

Ein 33-jähriger Fan von Lok Leipzig ist am Sonntag in Grünau von einem Trio ausgeraubt worden. Drei mit Sturmmasken vermummte und dunkel gekleidete Täter griffen den Mann gegen 17.30 Uhr im Andromedaweg an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Räuber warfen den Fußballfan zu Boden und entrissen ihm seinen Schal, seine Gürteltasche sowie sein Portemonnaie. Bei dem Überfall habe das Trio kein Wort gesagt, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt.

Der 33-Jährige war zuvor von der Saisoneröffnung im Bruno-Plache Stadion mit der Straßenbahn nach Grünau gefahren, zunächst noch mit einem Freund. Möglicherweise hatten ihn die Täter von der Straßenbahn aus verfolgt. Der Mann erlitt bei dem Angriff Schürfwunden. Sein Handy und die Gürteltasche fand er später wieder, es fehlte jedoch ein niedriger zweistelliger Geldbetrag.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Von nöß