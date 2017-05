Leipzig. Mitten in der Nacht zu Dienstag haben es sich zwei Männer im Krankenhaus in der Delitzscher Straße in Eutritzsch gemütlich gemacht, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 22 und 26 Jahre alten Männer wollten das Gebäude trotz mehrfacher Aufforderung des Sicherheitsdienstes nicht verlassen und bedienten sich an den für die Patienten vorgesehenen Automaten und Kühltruhen. Auch die Zigaretten einer Angestellten nahmen sie sich. „Das Krankenhaus ist kein Selbstbedienungsladen“, stellten die Beamten klar. Sie verwiesen die Männer des Geländes. Diese müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls verantworten.

