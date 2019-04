Leipzig

Am Sonntag ist eine junge Frau von fünf Männern an einer Haltestelle in Leipzig-Möckern bedrängt worden. Die Frau setzte sich lautstark zur Wehr und rief ihren Freund zur Hilfe. Der 24-Jährige zog seine Freundin in sein Auto. Wie die Polizei berichtet, kam es daraufhin zu einem Gerangel unter den Männern, bei dem aber niemand verletzt wurde.

Kurz danach betrat die Gruppe einen Dönerimbiss, wo zwei von ihnen Gläser auf den Boden warfen und einen Mitarbeiter schlugen. Durch ein weiteres Gerangel konnten die Mitarbeiter die aggressiven Männer aus dem Imbiss drängen. Dabei soll einer der Verkäufer eine Flasche gegen den Kopf bekommen haben. Einer der beiden Gewalttätigen kam kurze Zeit später mit einer Eisenstange zurück und versuchte erneut, in den Imbiss zu gelangen.

Passanten alarmierten die Polizei

Der junge Mann, der zuvor seine Freundin verteidigt hatte, beobachtete das und versuchte, die Eisenstange an sich zu nehmen, was ihm jedoch nicht gelang. Passanten hatten in der Zwischenzeit die Polizei informiert, die schließlich eintraf.

Auch gegenüber den Beamten verhielten sich die scheinbar betrunkenen Männer äußerst aggressiv. Sie wurden in Handfesseln in Gewahrsam genommen und konnten erst am Abend beziehungsweise Montagmorgen ihre Zellen verlassen. Sie müssen sich nun wegen eines Sexualdelikts, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Von Ebu