Männer fliehen in Leipzig-Mockau auf geklautem Roller vor der Polizei

Leipzig. Nach Angaben der Polizei sind am Dienstag um kurz vor halb fünf ein 41-jähriger Rollerfahrer und sein 57-jähriger Beifahrer über eine abgesperrte Baustelle in der Bochumer Straße gefahren. Zwei Polizisten im Streifenwagen beobachteten sie dabei. Sie fuhren den Männern hinterher und signalisierten ihnen, rechts ranzufahren. Der Fahrer beschleunigte aber und fuhr in der Bochumer Straße gegen einen Grundstückszaun. Beide stürzten, wobei sich der 41-Jährige leicht verletzte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, Alkohol getrunken hatte und keinen Führerschein besitzt. Außerdem ergab sich, dass die Schwalbe Anfang August in Torgau gestohlen worden war. Zu guter Letzt fanden die Polizisten heraus, dass nach dem Beifahrer gefahndet wird. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

ThTh